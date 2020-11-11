Crew Dragon уже на старте: SpaceX готовится запустить корабль с экипажем в космос

Компания Илона Маска SpaceX готовит к запуску обновленную космическую миссию Crew Dragon Resilience. Для компании это будет второе отправление к МКС с людьми на борту, но в отличие от первого запуска, эта миссия - первый операционный полет для NASA.

Сейсас активно проходит подготовка к полету: проверяются основные и вспомогательные системы и безопасность капсулы.

На официальной страничке SpaceX в Триттере сообщили, что ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience уже находится на стартовом столе.

Falcon 9 and Crew Dragon vertical on Launch Complex 39A pic.twitter.com/hBVUHWv3Ab — SpaceX (@SpaceX) November 10, 2020

Новая миссия Crew-1 должна стартовать 14 ноября 2020 в 7:49 утра по местному времени (по киевскому времени - 15 ноября в 2:49) с территории Космического Центра Кеннеди.

На борту Crew Dragon к МКС отправятся четыре астронавта - Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи. В космосе они пробудут шесть месяцев.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что HBO планирует снять сериал об Илоне Маске и его компании SpaceX.