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Crew Dragon уже на старте: SpaceX готовится запустить корабль с экипажем в космос

Crew Dragon уже на старте: SpaceX готовится запустить корабль с экипажем в космос
Обновлено 12:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Компания Илона Маска SpaceX готовит к запуску обновленную космическую миссию Crew Dragon Resilience. Для компании это будет второе отправление к МКС с людьми на борту, но в отличие от первого запуска, эта миссия - первый операционный полет для NASA.

Сейсас активно проходит подготовка к полету: проверяются основные и вспомогательные системы и безопасность капсулы.

На официальной страничке SpaceX в Триттере сообщили, что ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience уже находится на стартовом столе.

Новая миссия Crew-1 должна стартовать 14 ноября 2020 в 7:49 утра по местному времени (по киевскому времени - 15 ноября в 2:49) с территории Космического Центра Кеннеди.

На борту Crew Dragon к МКС отправятся четыре астронавта - Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи. В космосе они пробудут шесть месяцев.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что HBO планирует снять сериал об Илоне Маске и его компании SpaceX.

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Все по теме:

Космос, Наука, SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon.

Автор:

Телеграф
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