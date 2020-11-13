Украина присоединилась к проекту NASA по освоению Луны

Украина стала девятым государством, подписавшим соглашение аэрокосмического агентства NASA "Артемида".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Соглашение регулирует принципы сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида", - сказал глава ГКАУ Владимир Усов.

Он также отмечает, что обязанности, возлагаемые на Украину соглашениями, не противоречат международным обязательствам нашей страны в космической сфере.

В ГКАУ подчеркивают, что Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволят весомым партнером НАСА во время реализации проекта "Артемида".

Напомним, в октябре космическое агентство NASA выпустило набор руководящих принципов для своей программы высадки на Луну. Данный документ получил название "соглашения Артемиды" (Artemis Accords), в нем содержатся основные принципы мирного покорения космических объектов и может стать ключом для создания коалиции по организации экспедиции на Марс.