Не драться и не мусорить: NASA представило новые правила для стран, собравшихся на Луну

Во вторник космическое агентство выпустило набор руководящих принципов для своей программы высадки на Луну.
Документ основан на Договоре о космосе 1967 года и других соглашениях. К настоящему времени "соглашения Артемиды" подписали восемь стран. В их число входят США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.
Глава НАСА Джим Бриденстайн сказал, что ожидает, что больше стран объединят усилия по возвращению астронавтов на Луну к 2024 году.
По словам Бриденстайна, это обещает стать крупнейшей коалицией программы пилотируемых космических полетов в истории, и ожидается, что она проложит путь для возможных экспедиций на Марс.
Вот что гласят правила покорения Луны:
Нарушителей могут попросить уйти.
"Коалиция может сказать "Послушайте, вы участвуете в этой программе со всеми нами, но вы играете по другим правилам", - сказал Бриденстайн.
США пока единственная страна, которая отправила людей на Луну. Тем не менее, Япония собирается до 2035 года создать на Луне завод по производству водородного топлива.
Также японские ученые предложили использовать вертикальные лавовые трубки для строительства городов на Луне.