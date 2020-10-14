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Не драться и не мусорить: NASA представило новые правила для стран, собравшихся на Луну

Не драться и не мусорить: NASA представило новые правила для стран, собравшихся на Луну
Обновлено 04:53 Сегодня Телеграф AP Фото: pixabay
Согласно новым правилам НАСА на Луне запрещено драться и мусорить. Также запрещено осквернять исторические достопримечательности, вроде Базы Спокойствия Аполлона 11.

Во вторник космическое агентство выпустило набор руководящих принципов для своей программы высадки на Луну.

Документ основан на Договоре о космосе 1967 года и других соглашениях. К настоящему времени "соглашения Артемиды" подписали восемь стран. В их число входят США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

Глава НАСА Джим Бриденстайн сказал, что ожидает, что больше стран объединят усилия по возвращению астронавтов на Луну к 2024 году.

По словам Бриденстайна, это обещает стать крупнейшей коалицией программы пилотируемых космических полетов в истории, и ожидается, что она проложит путь для возможных экспедиций на Марс.

Вот что гласят правила покорения Луны:

  • Все должны прийти с миром; 
  • Секретность запрещена, а все запускаемые объекты необходимо идентифицировать и регистрировать;
  • Все участники соглашаются помогать друг другу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с астронавтами;
  • Космические системы должны быть универсальными, чтобы оборудование было совместимо с каждым, а научные данные должны быть общими;
  • Исторические места должны быть сохранены, а любой образовавшийся космический мусор должен быть надлежащим образом утилизирован;
  • Безопасность вездеходов и космических кораблей не должна быть поставлена под угрозу нахождением других аппаратов в непосредственной близости.

Нарушителей могут попросить уйти.

"Коалиция может сказать "Послушайте, вы участвуете в этой программе со всеми нами, но вы играете по другим правилам", - сказал Бриденстайн.

США пока единственная страна, которая отправила людей на Луну. Тем не менее, Япония собирается до 2035 года создать на Луне завод по производству водородного топлива. 

Также японские ученые предложили использовать вертикальные лавовые трубки для строительства городов на Луне.

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НАСА, Луна.

Автор:

Телеграф
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