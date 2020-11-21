В Млечном пути найдена "умершая галактика"

Ученые из Института астрофизических исследований университета Ливерпуля им. Рикардо Скьявоне нашли в галактике Млечный путь - мертвую галактику, которую назвали Гераклом.

Об этом сообщает издание Independent.

Считается, что "Геракл" столкнулся с Млечным путем 10 миллиардов лет назад, когда наша галактика была еще совсем юной.

Его остатки составляют около трети сферического гало Млечного Пути, сообщают исследователи. Но, несмотря на огромные масштабы, астрономы не смогли увидеть его, пока не получили подробную информацию о десятках тысяч звезд.

Профессор Скьявоне сказал: "Чтобы найти ископаемую галактику, подобную этой, нам нужно было детально изучить химический состав и движение десятков тысяч звезд. Это особенно сложно сделать для звезд в центре Млечного Пути, потому что они скрыты от глаз облаками межзвездной пыли".

Основываясь на своих выводах, исследователи говорят, что столкновение Геракла и Млечного Пути "должно быть, было важным событием в истории нашей галактики".

Ранее "Телеграф" писал, что космический телескоп Hubble сделал фото галактики, похожую на булочку с корицей.