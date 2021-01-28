В мире заговорили о новой пандемии из-за вируса Nipah

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 может возникнуть и пандемия, вызванная так называемым вирусом Nipah (Нипах) или NiV.

Об этом сообщает The Guardian.

"Вирус Нипах - еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность», - сказала исполнительный директор базирующейся в Нидерландах некоммерческой организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер. - Нипах может взорваться в любой момент. Следующая пандемия может быть лекарственно-устойчивой инфекцией".

Согласно двухгодичному отчету фонда, это одно из 10 инфекционных заболеваний из 16, определенных Всемирной организацией здравоохранения как наибольший риск для здоровья жителей планеты. Смертность от этого вируса составляет от 40 до 75%.

Когда и где был выявлен

Впервые он был выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, откуда заболевание и получило название. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

В Бангладеш вирус Нипах был впервые выявлен в 2001 г., и с тех пор в этой стране почти ежегодно происходят вспышки болезни. Болезнь также периодически выявляется в Восточной Индии.

В группу риска могут входить и другие регионы, поскольку серологические доказательства вируса Нипах обнаружены в известных природных резервуарах (вид летучих мышей Pteropus) и среди некоторых других видов летучих мышей в ряде стран, включая Камбоджу, Гану, Индонезию, Мадагаскар, Филиппины и Таиланд.

Как передается

Во время первых вспышек болезни в Малайзии, которые также оказали влияние на Сингапур, большинство случаев инфицирования людей произошло в результате прямых контактов с больными свиньями или с их зараженными тканями. Считается, что передача инфекции происходила воздушно-капельным путем или при контакте с тканями больных животных.

Во время вспышек болезни в Бангладеш и Индии наиболее вероятным источником инфекции было потребление фруктов или продуктов из них (таких как свежий сок финиковой пальмы), загрязненных мочой или слюной инфицированных плодоядных летучих мышей (вида, указанного выше).

Устойчивость вируса в физиологических жидкостях или в окружающей среде, включая фрукты, в настоящее время не исследуется.

Сообщалось также о передаче вируса Нипах от человека человеку среди членов семьи и лиц, осуществлявших уход за инфицированными вирусом пациентами.

Как проявляется

Инфекция у людей протекает в разных формах – от бессимптомной инфекции до острой респираторной инфекции (легкой или тяжелой) и до смертельного энцефалита.

Симптомы

повышенная температура

головная боль

миалгия (мышечная боль)

рвота

боль в горле

головокружение

сонливость

измененное сознание

неврологические признаки (развивающийся острый энцефалит)

атипичная пневмония (вплоть до острой дыхательной недостаточности)

энцефалит и конвульсии, приводящие к коме через 24-48 часов (в самых тяжелых случаях)

Считается, что инкубационный период (период после инфицирования до развития симптомов) длится 4-14 дней. Вместе с тем, сообщалось об инкубационном периоде, составившем 45 дней.

Лечение

В настоящее время препаратов или вакцин против инфекции вирус Нипах нет. Для лечения тяжелых респираторных и неврологических последствий рекомендуется интенсивная симптоматическая терапия.

Вспышки

Последние вспышки заболевания этим вирусом были зафиксированы в Бангладеше - в районах Маникгондж и Раджбари в 2008 году. В первом случае смертность составила 100% (умерли 3 пациента из 3 заразившихся), а во втором - 38% (умерли 3 пациента из 8 заразившихся).

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