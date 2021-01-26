Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
Макгрегор на полгода отстранен от боев
Макгрегор на полгода отстранен от боев

В Украине зафиксировали случай хантавируса у человека: что это за болезнь и как ее можно подхватить

В Украине зафиксировали случай хантавируса у человека: что это за болезнь и как ее можно подхватить
09:38 Сегодня Телеграф фото: Известия

Во Львовской области у мужчины обнаружили хантавирус, от которого ранее умер мужчина в Китае.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко в понедельник, 25 января.

Так, во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах.

Первоначально у пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом – вирусом, которым можно заразиться через контакт с крысами или после вдыхания паров от их выделений, от человека к человеку вирус не передается.

У мужчины сразу же отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев. На прошлой неделе поступили результаты, которые подтвердили предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция.

Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны. На Львовщине это первый подобный случай.

Как не заразиться?

Врачи советуют:

  • при работе с землей надевать перчатки;
  • чаще мыть руки;
  • бороться с грызунами в доме и хозяйстве;
  • овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба, необходимо тщательно мыть.

Симптомы

Болезнь проявляется затрудненным дыханием, кашлем, перерастающим в шок и сердечную недостаточность.

Что известно о хантавирусе?

В марте мужчина умер от хантавируса в Китае. Но это больше – исключение, чем системное явление. Впервые хантавирус был выявлен в Корее. На территории СССР вспышка вируса имела место в 1978 году. В 1993 году в США от хантавируса умерло несколько человек в штате Невада. В Аргентине на протяжении 2013−18 годов зафиксирован рост легочного синдрома,  вызванного хантавирусом. Общее число заболевших тогда составило 114 человек.

Стоит ли бояться?

Хантавирусы делятся на два вида: хантавирусы Старого Света и хантавирусы Нового Света.

Первые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Болезнь поражает почки и вызывает кровотечение слизистой оболочки, кожи. От возраста и пола склонность к заражению не зависит. Выздоровление постепенное, занимает от трех до шести месяцев. Болезнь протекает тяжело и не избирательна в смысле возраста, пола и анамнеза. Смертность от этого заболевания весьма высока и составляет в среднем около 12%.

Хантавирусы Нового света провоцируют так называемый хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это — намного более опасное заболевание, смертность от которого достигает показателя 36%, хотя в некоторых случаях бывало, что и до 60%. Опасность болезни не только в очень высокой летальности, но также в длительном инкубационном периоде — 2−4 недели. Хотя бывали случаи инфицирования спустя восемь недель после контакта с инфекцией. Лечат два подтипа вируса симптоматически.

У обоих заболеваний, которые вызываются хантавирусами, намного более высокий уровень смертности, да и в целом гораздо более тяжелое течение болезни, чем в случае с коронавирусом. В 2018 году эксперты ВОЗ пришли к выводу, что значительного риска международного распространения хантавируса не существует. Этот вывод стал результатом наблюдения за хантавирусом в Центральной и Южной Америке.

Как сообщал "Телеграф", по данным на вторник, 26 января, в Украине зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса за последние сутки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 470

Все по теме:

Украина, Болезни, Хантавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
03 Не стал портить настроение в день рождения: Дубинский ответил на две просьбы Зеленского (видео)
04 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
05 Зеленский предложил Дубинскому покинуть "Слугу народа" - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пятиклассник утонул на зимней рыбалке вместе с отцом и его другом. &quot;Телеграф&quot; узнал подробности
Пятиклассник утонул на зимней рыбалке вместе с отцом и его другом. "Телеграф" узнал подробности
Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Занимаются вообще не тем: власти указали на прокол с политикой по возвращению Донбасса
Занимаются вообще не тем: власти указали на прокол с политикой по возвращению Донбасса
Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь