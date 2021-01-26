В Украине зафиксировали случай хантавируса у человека: что это за болезнь и как ее можно подхватить

Во Львовской области у мужчины обнаружили хантавирус, от которого ранее умер мужчина в Китае.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко в понедельник, 25 января.

Так, во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах.

Первоначально у пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом – вирусом, которым можно заразиться через контакт с крысами или после вдыхания паров от их выделений, от человека к человеку вирус не передается.

У мужчины сразу же отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев. На прошлой неделе поступили результаты, которые подтвердили предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция.

Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны. На Львовщине это первый подобный случай.

Как не заразиться?

Врачи советуют:

при работе с землей надевать перчатки;

чаще мыть руки;

бороться с грызунами в доме и хозяйстве;

овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба, необходимо тщательно мыть.

Симптомы

Болезнь проявляется затрудненным дыханием, кашлем, перерастающим в шок и сердечную недостаточность.

Что известно о хантавирусе?

В марте мужчина умер от хантавируса в Китае. Но это больше – исключение, чем системное явление. Впервые хантавирус был выявлен в Корее. На территории СССР вспышка вируса имела место в 1978 году. В 1993 году в США от хантавируса умерло несколько человек в штате Невада. В Аргентине на протяжении 2013−18 годов зафиксирован рост легочного синдрома, вызванного хантавирусом. Общее число заболевших тогда составило 114 человек.

Стоит ли бояться?

Хантавирусы делятся на два вида: хантавирусы Старого Света и хантавирусы Нового Света.

Первые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Болезнь поражает почки и вызывает кровотечение слизистой оболочки, кожи. От возраста и пола склонность к заражению не зависит. Выздоровление постепенное, занимает от трех до шести месяцев. Болезнь протекает тяжело и не избирательна в смысле возраста, пола и анамнеза. Смертность от этого заболевания весьма высока и составляет в среднем около 12%.

Хантавирусы Нового света провоцируют так называемый хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это — намного более опасное заболевание, смертность от которого достигает показателя 36%, хотя в некоторых случаях бывало, что и до 60%. Опасность болезни не только в очень высокой летальности, но также в длительном инкубационном периоде — 2−4 недели. Хотя бывали случаи инфицирования спустя восемь недель после контакта с инфекцией. Лечат два подтипа вируса симптоматически.

У обоих заболеваний, которые вызываются хантавирусами, намного более высокий уровень смертности, да и в целом гораздо более тяжелое течение болезни, чем в случае с коронавирусом. В 2018 году эксперты ВОЗ пришли к выводу, что значительного риска международного распространения хантавируса не существует. Этот вывод стал результатом наблюдения за хантавирусом в Центральной и Южной Америке.

Как сообщал "Телеграф", по данным на вторник, 26 января, в Украине зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса за последние сутки.