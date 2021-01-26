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Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Заболеваемость коронавирусом второй день подряд держится на минимальном за последние месяцы уровне

Заболеваемость коронавирусом второй день подряд держится на минимальном за последние месяцы уровне
08:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса. При том, что выздоровели 12,5 тыс. человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, в Украине уже второй день подряд, за последние четыре месяца наблюдается низкое количество случаев коронавируса - до 3 тысяч.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 891 человек;
  • летальных случаев - 133;
  • выздоровели - 12 538 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 441).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 197 107 человек;
  • выздоровели - 965 835 человек;
  • летальных исходов - 22 057;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 125 257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Стоит напомнить, что Кабмин намерен проанализировать ситуацию с коронавирусом в регионах и, в случае необходимости, вернуть в Украину адаптивный карантин

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус.
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