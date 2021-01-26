Заболеваемость коронавирусом второй день подряд держится на минимальном за последние месяцы уровне

По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса. При том, что выздоровели 12,5 тыс. человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, в Украине уже второй день подряд, за последние четыре месяца наблюдается низкое количество случаев коронавируса - до 3 тысяч.
Таким образом за минувшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Стоит напомнить, что Кабмин намерен проанализировать ситуацию с коронавирусом в регионах и, в случае необходимости, вернуть в Украину адаптивный карантин.