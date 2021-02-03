Генетика играет важную роль: ученые нашли новый ген, связанный с инсультом

Исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили новый, особый, ген, который может вызывать заболевание мелких сосудов головного мозга и инсульт.

Об этом сообщается на сайте университета.

Ученые изучили большую семью, в которой у восьми из 15 человек был инсульт. Изучив ткани тех, у кого были симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи увидели, что все 8 пациентов являются носителями одинаковой мутации MAP3K6

MAP3K6 - это ген, который влияет на функцию белка и помогает кровеносным сосудам мозга правильно реагировать на повреждения, такие как недостаточное поступление кислорода в мозг.

Выявляя генетические варианты, которые связаны с заболеванием сосудов головного мозга и ранним инсультом, ученые смогут лучше понять, что может предотвратить эти процессы.

"Будущие исследования дадут нам больше информации о механизме заболевания, и могут привести к новым методам лечения", - говорит исследователь из Лундского университета Андреа Илинка.

Ранее, "Телеграф" писал, что ученые обнаружили связь психических расстройств с высокой смертностью от коронавируса.