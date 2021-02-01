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Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19

Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Расстройства шизофренического спектра коррелировали с повышенным как минимум в 2,7 раза риском смертности от коронавирусного заболевания, но с тревожными расстройствами такой связи не было.

К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете и Института психиатрических исследований Натана Клайна в Нью-Йорке, пишется в статье, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry.

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Исследователи проанализировала 7348 историй болезни мужчин и женщин, лечившихся от коронавируса в самый разгар пандемии в нью-йорских больницах в период с 3 марта по 31 мая 2020 года. Среди них было выявлено 14%, у которых была диагностирована шизофрения, расстройства настроения или тревога. Затем исследователи подсчитали уровень смертности пациентов в течение 45 дней после положительного результата теста на Covid-19.

Как оказалось, у людей с шизофренией вероятность умереть от вируса выше, чем в два раза, чем у людей с аффективными расстройствами - в 1,1 раза.

Исследователи отмечают, что их выводы были ожидаемыми, ведь пациенты с психическими расстройствами, обычно, страдают и другими сопутствующими заболеваниями. Связи между тревожными расстройствами и смертью от коронавируса исследователи не обнаружили.

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Шизофрения - психическое расстройство, сопровождающееся развитием фундаментальных нарушений восприятия, мышления и эмоциональных реакций

Ранее ученые указали на главные симптомы, которые сохраняются у переболевших коронавирусом на протяжении полугода.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Болезни, Смертность, Психиатрия, Шизофрения, Коронавирус, Covid-19.
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