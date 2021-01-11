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Ученые выяснили, что некоторые симптомы у переболевших COVID-19 сохраняются месяцами

Ученые выяснили, что некоторые симптомы у переболевших COVID-19 сохраняются месяцами
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока большинство ученых изучают новые штаммы коронавируса, а также его влияние на здоровье людей - некоторые решились решительно взяться за исследование по изучению осложнений COVID-19 в длительной перспективе.

В ходе крупнейшего и самого длительного исследования, проведенного на сегодняшний день, ученые обнаружили, что более 2/3 госпитализированных пациентов сообщают по крайней мере об одном продолжающемся симптоме через шесть месяцев после заражения. Об этом пишет издание New Atlas.

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Отмечается, что в исследовании приняли участие 1733 госпитализированных пациента с COVID-19 из Ухани, Китай. За каждым наблюдали не менее шести месяцев.

"Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, мы только начинаем понимать некоторые из его долгосрочных последствий для здоровья пациентов", - говорит Бин Цао, автор-корреспондент исследования. "Наш анализ показывает, что большинство пациентов продолжают переживать хотя бы некоторые из последствий вируса после выписки из больницы, что подчеркивает необходимость ухода после выписки, особенно для тех, кто страдает тяжелыми инфекциями".

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Наиболее частой длительной проблемой была утомляемость или мышечная слабость, о которых сообщили 63% всех пациентов. Около четверти переболевших также сообщили о проблемах со сном, тревоге или депрессии. Более чем у половины были выявлены стойкие нарушения визуализации грудной клетки. Степень продолжающегося повреждения легких через шесть месяцев коррелировала с тяжестью заболевания во время острой фазы госпитализации пациентов.

А тем временем в Украине, по состоянию на 11 января, зафиксировано более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Все по теме:

Исследование, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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