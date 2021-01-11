За сутки 4,2 тыс: данные по коронавирусу в Украине на 11 января

По состоянию на утро 11 января в Украине зафиксировали 4 288 новых случаев коронавируса. Так, число заболевших снова снизилось до показателя, который был 7 дней назад.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.
Стоит напомнить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал прогноз относительно завершения локдауна и выхода из карантина.