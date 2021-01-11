За сутки 4,2 тыс: данные по коронавирусу в Украине на 11 января

По состоянию на утро 11 января в Украине зафиксировали 4 288 новых случаев коронавируса. Так, число заболевших снова снизилось до показателя, который был 7 дней назад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано - 1 372 человека;

летальных исходов - 68;

выздоровели - 4 819 человек;

проведено тестирований за сутки - 16 061.

С начала пандемии в Украине:

заболело - 1 119 314 человек;

выздоровели - 796 417 человек;

летальных исходов - 19 835;

проведения ПЦР-тестов - 5 781 951.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Стоит напомнить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал прогноз относительно завершения локдауна и выхода из карантина.