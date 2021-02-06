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Земля скажет "спасибо": в Австралии нашли неожиданное применение использованным маскам

Земля скажет "спасибо": в Австралии нашли неожиданное применение использованным маскам
01:30 Сегодня Телеграф

Австралийцы нашли достойное применение выброшенным маскам для лица. Группа ученых их Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) предложила использовать устаревший продукт в качестве строительного материала для дорог.

Как заявили в исследовательской группе, в мире ежедневно используют до около 6,8 миллиарда одноразовых масок, что является причиной огромного количества отходов. Умельцы решили применить часть из этих отходов в переработанном бетонном заполнителе (RCA). Его производят из обработанного строительного щебня,  сообщает "New Atlas".

В ходе экспериментов с различными рецептами RCA ученые вышли на идеальный состав смеси, которая оказалась на 1% из измельченных масок и на 99% RCA.

"В исследовании рассматривалась возможность утилизации одноразовых масок для лица с помощью дорог, и мы были удивлены, обнаружив, что это не только работает, но и дает реальные инженерные преимущества. Мы надеемся, что это откроет дверь для дальнейших исследований", – заявил первый автор исследования Мохаммад Сабериан.

При строительстве двухполосной дороги протяженностью 1 километр, можно задействовать около 3 миллионов масок, что равнозначно 93 тонны отходов.

Напомним, ранее Япония предложила проект по изучению загрязнения пластиковыми отходами глубин океана.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Австралия, Дороги, Маски.
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