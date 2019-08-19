Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Встреча Зеленского и Нетаньяху: как это было
Встреча Зеленского и Нетаньяху: как это было
Зеленский получил приглашение от Нетаньяху посетить Иерусалим
Зеленский получил приглашение от Нетаньяху посетить Иерусалим
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"

Япония предложила проект по изучению загрязнения пластиковыми отходами глубин океана

Япония предложила проект по изучению загрязнения пластиковыми отходами глубин океана
15:47 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.pinterest.com

Новости экологии:Ученые из национального исследовательского института в поисках микропластика погрузятся в море почти на 10 километров.

Проект, рассчитанный на три недели, стартует 28 августа. Он будет осуществляться в заливе Сагами к югу от Токио и в водах у полуострова Босо к востоку от японской столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении трех недель ученые Японского агентства морских геологических наук и технологий будут измерять количество микропластика в осадочных отложениях на морском дне на глубинах от 1200 до 9200 метров.

В США прошел "пластиковый дождь"

Таким образом они попытаются установить, когда произошло накопление микропластика, а также выяснить, можно ли обнаружить его в желудках морских животных. 

Ученые обнаружили частицы микропластика на Северном полюсе

Ранее сообщалось о том, что от проглатывания пластиковых отходов умер всемирно известный дюгонь Мириам. Экспертизу, которая раскрыла причины смерти, провели биологи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Море, Загрязнение, Океан, Пластик, Пластиковые отходы, Мусок, Японский национальный исследовательский институт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
03 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
04 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский выразил благодарность Израилю за позицию по Донбассу и Крыму
Зеленский выразил благодарность Израилю
ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа
ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь