Япония предложила проект по изучению загрязнения пластиковыми отходами глубин океана

Новости экологии:Ученые из национального исследовательского института в поисках микропластика погрузятся в море почти на 10 километров.

Проект, рассчитанный на три недели, стартует 28 августа. Он будет осуществляться в заливе Сагами к югу от Токио и в водах у полуострова Босо к востоку от японской столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении трех недель ученые Японского агентства морских геологических наук и технологий будут измерять количество микропластика в осадочных отложениях на морском дне на глубинах от 1200 до 9200 метров.

Таким образом они попытаются установить, когда произошло накопление микропластика, а также выяснить, можно ли обнаружить его в желудках морских животных.

Ранее сообщалось о том, что от проглатывания пластиковых отходов умер всемирно известный дюгонь Мириам. Экспертизу, которая раскрыла причины смерти, провели биологи.