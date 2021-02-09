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К Земле приближается астероид, способный устроить катастрофу планетарного масштаба

К Земле приближается астероид, способный устроить катастрофу планетарного масштаба
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

В ближайшие дни рядом с Землей пролетит крупный астероид. Столкновение грозило б катастрофой планетарного масштаба.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в астероид 2021 CO пролетит мимо Земли в четверг, 11 февраля, сообщает Express.

По информации NASA скорость космического тела составляет11,6 километра в секунду или более 41 000 километров в час. Его длина 32 метра, что практически равно высоте статуи Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро.

Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 километров. Для сравнения, расстояние нашей планеты до Луны составляет 384 000 километров. В данный момент космический камень не угрожает Земле, однако в случае теоретического столкновения с объектом такой величины произошла бы катастрофа.

Отметим, ученые впервые расшифровали данные, указывающие на химический состав ядра кометы Борисова. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy. Оказалось, что он не похож на состав комет Солнечной системы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Астероид.
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