Вакцину AstraZeneca впервые протестируют на детях

Оксфордский университет и компания AstraZeneca анонсировали исследования эффективности своей вакцины от COVID-19 для детей и подростков. Это будет первый в мире случай испытания вакцины на лицах, не достигших 18 лет.

В тестировании примут участие 300 добровольцев в возрасте от 6 до 17 лет. Начало исследования запланировано уже на февраль 2021 года, сообщает ABC.

По словам профессора по детским инфекциям и иммунитета Эндрю Полларда, исследование поможет контролировать распространение коронавируса среди младших возрастных групп.

"Хотя большинство детей относительно меньше страдают от коронавируса и имеют меньшие риски серьезного течения болезни, важно установить безопасность и иммунную реакцию на вакцину среди детей и подростков, так как некоторым детям может понадобиться вакцинация", - отмечает ученый.

Напомним, израильские ученые разработали и проводят уже третью фазу испытаний экспериментального препарата Allocetra, который может остановить симптомы при коронавирусной инфекции Covid-19 у пациентов в критическом состоянии всего за два часа.