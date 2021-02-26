Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования

Лекарства, обычно используемые для лечения ревматоидного артрита, могут помочь тяжелобольным Covid-19 в отделениях интенсивной терапии.

Об этом говорится в новом исследовании, передает CNN.

В то же время эксперты предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем врачи начнут более широко использовать эти препараты, потому что другое исследование показало, что один из этих препаратов не помог пациентам, госпитализированным с пневмонией Covid-19, значительно выздороветь.

Лекарства уменьшают воспаление, и врачи надеются, что они могут помочь пациентам оправиться от подавляющего иммунного ответа, который иногда вызывает Covid-19.

Первое исследование показывает улучшение у пациентов. Были включены данные по более чем 800 тяжелобольных взрослых, госпитализированных с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии в период с 9 марта по 19 ноября в шести странах.

Пациенты были случайным образом распределены для вливания либо двух препаратов от ревматоидного артрита, тоцилизумаба или сарилумаба, либо для получения стандартной медицинской помощи в то время, которая включала кортикостероиды для большинства пациентов.

Международная группа исследователей обнаружила, что пациенты, получавшие лекарство от ревматоидного артрита, дольше не нуждались в поддержке органов, по сравнению с пациентами, получавшими стандартную помощь.

Исследователи также обнаружили, что 27% пациентов, получавших лекарство от артрита, умерли в больнице по сравнению с 36% пациентов на обычном лечении.

В ходе исследования сообщалось о некоторых серьезных нежелательных явлениях. Среди получавших тоцилизумаб было девять человек, включая бактериальную инфекцию, пять случаев кровотечения, два сердечных приступа и у одного человека ухудшилось зрение.

Несмотря на то, что новое исследование предполагает, что лечение тоцилизумабом и сарилумабом может улучшить результаты для пациентов с критическим Covid-19, исследователи отметили, что в некоторых отдельных исследованиях ранее не было обнаружено никакой пользы от тоцилизумаба.

Второе исследование, опубликованное в New England Journal медицины в четверг обнаружили, что тоцилизумаб не поможет госпитализированным пациентам с Covid-19 быстрее выздороветь или снизить их шансы умереть.

Согласно данным исследования, среди 452 пациентов, которые были случайным образом распределены для получения однократной внутривенной инфузии тоцилизумаба или плацебо, уровень смертности через 28 дней составил 19,7% в группе тоцилизумаба и 19,4% в группе плацебо.

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