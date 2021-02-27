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"Люди больше не могут иметь коров", - Билл Гейтс предсказал человечеству большие проблемы с едой

"Люди больше не могут иметь коров", - Билл Гейтс предсказал человечеству большие проблемы с едой
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

Создатель Microsoft Билл Гейтс считает, что миру точно нужно переходить на синтезированное мясо и применять экологические удобрения. Об этом он сказал в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

Миллиардер отметил, что сейчас есть вещества от компании Pivot Bio, которые безопасны для почвы. Да и вообще, по его мнению, разработки пошли в верное русло.

"Есть достижения в области семян, в том числе семена, которые делают то же самое, что и бобовые. То есть они способны превращать азот в почве в соединения, которые растения могут использовать биологически. Но способность улучшить фотосинтез и улучшить азотфиксации - одна из самых недооцененных вещей", - рассказывает Гейтс.

Самая сложная ситуация оказалась с кормлением животных. Там нельзя обойтись без метана, говорит филантроп.

"А с животноводством сейчас очень сложно. Животных кормят различными продуктами, например, одно соединение, которое сокращает выбросы метана на 20%. Но, к сожалению, те бактерии в своей пищеварительной системе, которые производят метан, является необходимой частью разрушения травы. И поэтому я не знаю, будет ли там какой-то естественный подход. Боюсь, синтетические белковые альтернативы, такие как гамбургеры на растительной основе, потребуются хотя бы для замены говядины", - пояснил Билл Гейтс.

Он добавил, что все равно есть компании, которые уже производят синтетическое мясо массово и они развиваются в правильном направлении. Но пока такие отрасли все равно нуждаются в инвестициях.

"Что касается масштабов сегодня, они не составляют 1% мяса в мире, но они уже на подходе. И Breakthrough Energy (несколько организаций, которые основал Билл Гейтс в 2015 году и которые имеют целью ускорить инновации в области устойчивой энергетики и других технологий для уменьшения выбросов парниковых газов - авт.) сделала четыре различные инвестиции в это пространство для очень эффективного производства ингредиентов ", - заявил основатель Microsoft.

Миллиардер говорит, что его оптимизм пять лет назад сработал и прогресс в этой области есть. А вот с производством стали и цемента без выбросов - все еще сложно.

"Теперь я сказал, что действительно вижу путь. Но вы правы, говоря людям: "Вы больше не можете иметь коров" - вы говорите о политически непопулярном подходе к вещам", - завершил свою реплику Билл Гейтс.

Напомним, известный филантроп и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для того, чтобы предотвратить глобальное потепление, нужно учиться сохранять энергию и искать новый экологический способ ее получения кроме солнечных батарей.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Экология, Еда, Интервью, Бил Гейтс.
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