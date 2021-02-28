Билл Гейтс рассказал, станет ли мясо на растительной основе решением проблемы белка во всем мире

Основатель корпорации Microsoft филантроп Билл Гейтс думает, что мясо на растительной основе в бедных странах распространяться не будет. Там нужно вообще превозносить количество скота, сказал он в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

В Африке, говорит миллиардер, придется применять генетику, брать лучшие стороны африканского скота и добавлять их к тому, что выращивается в США. Африканские животные более живучи, потому что пребывают в жаре.

Также основатель корпорации Microsoft уверен, что в странах третьего мира искусственное мясо поставляться не будет.

"Я не думаю, что 80 беднейших стран будут есть синтетическое мясо. Я действительно считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Вы можете привыкнуть к разнице вкусов, и компании-производители утверждают, что со временем сделают вкус еще лучше", - сказал Билл Гейтс.

Напомним, создатель Microsoft Билл Гейтс считает, что миру точно нужно переходить на синтезированное мясо и применять экологические удобрения. Миллиардер отметил, что сейчас есть вещества от компании Pivot Bio, которые безопасны для почвы. Да и вообще, по его мнению, разработки пошли в верное русло.