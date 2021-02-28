Билл Гейтс считает озеленение планеты преувеличением и предлагает свою версию борьбы с углекислым газом

Владелец корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс уверен, что сажать триллион деревьев по миру не нужно. Надо применить технологии удаления углерода, то есть захвата воздуха, сказал он в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

Миллиардер считает преувеличением Инициативу "Триллион деревьев" от крупных корпораций, которые пытаются восстановить леса и высадить повсюду деревья. По его мнению, далеко не везде, где хотят сажать деревья, они будут расти. Ведь если где-то не было растений тысячелетиями, то они там не появятся даже при искусственных условиях.

"Отсутствие обоснованности большей части посадки этих деревьев - одна из тех вещей, где это движение еще и не честное. Они еще не умеют измерять истину. Существуют различные хитрости, которые позволяют людям использовать свои PR-бюджеты для покупки преференций, но на самом деле нет никакого эффекта. И со временем мы станем умнее понимании того, что такое реальная компенсация", - сказал Гейтс.

Сам он борется с загрязнением другими эффективными методами.

"Чтобы компенсировать свои собственные выбросы, я купил чистое авиационное топливо. Я заплатил за замену отопления на природном газе в жилых проектах для малообеспеченных семей на электрические тепловые насосы. Я плачу надбавку на капитальные расходы, а они получают меньше ежемесячный счет. И я отправил деньги в Climeworks (швейцарская компания, которая удаляет углекислый газ из воздуха и постоянно хранит его под землей - авт.)", - рассказал Билл Гейтс.

Создатель Microsoft с выбросами уже работает себе в плюс.

"Что касается выбросов углекислого газа, которые я сделал - избавился от большего, что я сам выбрасываю - значит 400 долларов за тонну", - сказал он.

Напомним, основатель корпорации Microsoft филантроп Билл Гейтс думает, что мясо на растительной основе в бедных странах распространяться не будет. Там нужно вообще превозносить количество скота. В Африке, говорит миллиардер, придется применять генетику, брать лучшие стороны африканского скота и добавлять их к тому, что выращивается в США. Африканские животные более живучи, потому что пребывают в жаре.