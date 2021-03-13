В Мексике создали маску от коронавируса, в которой можно есть и пить (фото)

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, ношение масок уже наверняка поднадоели людям. Даже если многие уже привыкли, то часть населения все же испытывает дискомфорт. К примеру, когда заходишь в кафе, ты по идее должен продолжать быть в маске, но как есть? Человек маску снимает и увеличивает шансы подхватить вирус.

Ученые из Национального политехнического института в Мексике создали специальную назальную маску от коронавируса, которая может позволить человеку без проблем принимать пищу, пить воду, посещать стоматолога, и для этого ее не нужно будет снимать.

Координатор проекта Густаво Акоста Альтамирано отмечает, что эта маска назальная маска создана для того, чтобы увеличить защиту в условиях распространения новых штаммов коронавируса. Он утверждает, что благодаря назально маске можно будет получить большую защиту, когда трудно соблюдать социальную дистанцию.

Ранее, "Телеграф" писал, что ученые из Китая выяснили, что как минимум 44 вида животных уязвимы к заражению коронавирусом. Более того среди них есть немало видов, с которыми человек находится в контакте.