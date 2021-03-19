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Space Launch System в деле: NASA опубликовало видео испытаний самой мощной в мире ракеты

Space Launch System в деле: NASA опубликовало видео испытаний самой мощной в мире ракеты
Обновлено 22:11 Сегодня Телеграф Фото: NASA

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) провело испытания сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). 

Кадрами тестового запуска двигателей поделились в YouTube-канале ведомства. 

"18 марта в космическом центре Стеннис недалеко от залива Сент-Луис, штат Миссисипи, на основной ступени ракеты Space Launch System (SLS) были запущены все четыре двигателя RS-25", - сказано в подписи к видео. 

В основной степени ракеты находятся резервуары с жидкими водородом и кислородом, четыре двигателя и куча электроники, служащей "мозгами" ракеты.  

Ракета конструируется в рамках программы "Артемида", целью которой является постройка обитаемой базы на Луне. Она в будущем должна стать плацдармом для дальнейшего покорения человечеством космоса и, в перспективе, колонизации Марса.  

SLS - единственная ракета в мире, которая может отправить Орион, астронавтов и припасы на Луну в рамках одной миссии.

Как сообщалось ранее, накануне SpaceX потерпела очередную неудачу, но лишь отчасти, поскольку прототип их корабля Starship SN10 успел приземлиться, прежде чем взорвался.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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НАСА, Луна, Ракеты, Space Launch System.
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