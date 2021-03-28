Почему от холодной еды и напитков болят зубы? Ученые выяснили причину

Причиной болезненных ощущений у людей, во время кусания или выпивания чего-то холодного могут быть клетки в чувствительных зубах, которые обнаруживают резкие перепады температуры и вызывают зубную боль и тряску мозга.

Об этом сообщили BBC News.

У людей с кариесом есть склонность к такой чувствительности.

Целью исследования является молекула "TRPC5", и команда профессора Циммермана из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге в Германии проследила ее местоположение до определенного типа клеток - одонтобласта, который находится между мягкой внутренней пульпой и твердым внешним слоем зубов, состоящих из дентина, затем эмаль.

Эмаль не чувствительна, в отличие от дентина следующего слоя. Дентин соединяется с самой внутренней пульпой, где живут нервные клетки. Если дентин обнажается, например, после кариеса или заболевания десен, болезненные раздражители, такие как температура или определенные жидкости, могут вызвать боль.

Исследователи изучали мышей и людей, чтобы понять, как возникает боль, записывая, что происходило в клетках и нервах.

Одно распространенное домашнее средство - гвоздичное масло - содержит химическое вещество под названием эвгенол, которое блокирует этот путь TRPC5.

Однако ученые не рекомендуют делать самостоятельные процедуры. Они подчеркивают, что люди, которые испытывают тревожную зубную боль, все равно должны обратиться к стоматологу.

По словам исследователей, в будущем агенты, блокирующие TRPC5, могут быть включены в зубные пасты и стоматологические продукты, чтобы предотвратить боль от чувствительности.

По данным BDA, кариес происходит, когда эмаль и дентин зуба размягчаются из-за кислотных атак после еды или питья чего-либо, содержащего сахар.

Со временем кислота оставляет в зубе полость (дырку).

Риск кариеса увеличивается из-за того, как часто вы употребляете сладкую или кислую пищу, или напитки, поэтому лучше ограничить их одним приемом пищи.

Напомним, что филантроп Билл Гейтс, который недавно вакцинировался от коронавируса и ранее предрек пандемию COVID-19, предположил, что к концу 2022 года человечество вернется к обычной жизни и этому будет способствовать массовая вакцинация.