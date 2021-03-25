Понадобиться не меньше года: Билл Гейтс рассказал, когда мир прийдет в себя от пандемии коронавируса

Соучредитель корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс, который недавно вакцинировался от коронавируса и ранее предрек пандемию COVID-19, предположил, что к концу 2022 года человечество вернется к обычной жизни и этому будет способствовать массовая вакцинация.

Об этом Гейтс рассказал польским медиа - изданию Gazeta Wyborcza и телеканала TVN24.

По словам миллиардера, пандемия коронавируса является «невероятной трагедией», а единственной надеждой на ее преодоление является открытый доступ к вакцинам.

"До конца 2022 года мы вообще полностью вернемся к норме", - предположил он.

Гейтс также напомнил, что предупреждал мир об угрозе глобальной пандемии еще в 2015 году.

"Люди вроде меня предостерегали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену вы можете подготовиться и избежать проблем. Но, к сожалению, эти инвестиции не были осуществлены вовремя", - сказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Гейтс спрогнозировал прорыв в борьбе со СПИДом к 2030 году.