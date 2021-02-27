Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса

65-летний миллиардер-филантроп, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, который недавно вакцинировался от коронавируса, спрогнозировал, когда человечество сможет вернуться к нормальной жизни.

Об этом пишет CNBC.

"Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым вы сможете существенно изменить свое поведение", - сказал Гейтс.

По словам миллиардера, сам он планирует носить маски и всю осень до тех пор, пока уровень заражения не упадет значительно, добавив, что эта практика "не является чем-то катастрофическим".

Отметим, что в разгар эпидемии Эболы в Африке, Гейтс спрогнозировал появление в мире новой, более опасной инфекции, которая будет передаваться по воздуху. В связи с этим сторонники конспирологических теорий начали распространять информацию о том, что якобы Гейтс связан с возникновением пандемии и хочет взять человечество под контроль посредством введения микрочипов через вакцины. Сам миллиардер неоднократно утверждал, что не имеет никакого отношения к разработке микрочипов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Гейтс представил план борьбы с новой эпидемией коронавируса.