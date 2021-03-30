Ближайшие 100 лет он нас не побеспокоит: "самый опасный астероид" исключили из угроз для Земли

Специалисты NASA исключили возможность столкновения Земли с астероидом Апофис, который имеющий в поперечнике около 340 метров и ранее считался как один из самых опасных астероидов для нашей планеты. По крайней мере, в 21 веке этого точно не произойдет.

В данный момент ученым удалось точнее вычислить орбиту астероида.

"Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере, в ближайшие 100 лет", — заявил Давид Фарноккиа из Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), пишет phys.

Стоит отметить, 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние менее 32 000 км. Он будет ближе к планете чем геостационарные спутники. В этот момент его можно будет наблюдать жителям Восточного полушария без помощи телескопа или бинокля. Следующий раз небесное тело приблизится к Земле в 1936 и 1968 годах.

Ранее, марсоход NASA Perseverance впервые прислал на землю запись со звуком звук езды по поверхности Красной планеты.