Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
Итоги дня 29 марта: результаты довыборов в Раду, Дубилета объявили в розыск, Суэцкий канал разблокировали
Итоги дня 29 марта: результаты довыборов в Раду, Дубилета объявили в розыск, Суэцкий канал разблокировали
Если стреляет – это не значит, что завтра пойдет в наступление: Хомчак рассказал о тактике России на Донбассе
Если стреляет – это не значит, что завтра пойдет в наступление: Хомчак рассказал о тактике России на Донбассе
Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление
Киев оказался под реальной угрозой остановки транспорта и закрытия школ: у Кличко сделали важное заявление

Ближайшие 100 лет он нас не побеспокоит: "самый опасный астероид" исключили из угроз для Земли

Ближайшие 100 лет он нас не побеспокоит: "самый опасный астероид" исключили из угроз для Земли
02:24 Сегодня Телеграф

Специалисты NASA исключили возможность столкновения Земли с астероидом Апофис, который имеющий в поперечнике около 340 метров и ранее считался как один из самых опасных астероидов для нашей планеты. По крайней мере, в 21 веке этого точно не произойдет.

В данный момент ученым удалось точнее вычислить орбиту астероида.

"Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере, в ближайшие 100 лет", — заявил Давид Фарноккиа из Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), пишет phys.

Стоит отметить, 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние менее 32 000 км. Он будет ближе к планете чем геостационарные спутники. В этот момент его можно будет наблюдать жителям Восточного полушария без помощи телескопа или бинокля. Следующий раз небесное тело приблизится к Земле в 1936 и 1968 годах.

Ранее, марсоход NASA Perseverance впервые прислал на землю запись со звуком звук езды по поверхности Красной планеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 68

Все по теме:

НАСА, Прогноз, Астероид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
02 Движение по Суэцкому каналу возобновили: появилось видео, как Ever Given продолжил свой путь
03 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
04 Известная российская пропагандистка упала в прямом эфире "Время покажет" (видео)
05 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Стало известно, как год локдауна ударил по ресторанной отрасли в Украине
Стало известно, как год локдауна ударил по ресторанной отрасли в Украине
Крушение &quot;Интерсити&quot; перед Запорожьем: пассажиры оставались ждать транспорт в чистом поле 3 часа (фото)
Крушение "Интерсити" перед Запорожьем: пассажиры оставались ждать транспорт в чистом поле 3 часа (фото)
Какой праздник 30 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь