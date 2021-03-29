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Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу

Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
22:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Группа специалистов ВОЗ, после возвращения из китайского города Ухань, обнародовала доклад, в котором не исключается, что коронавирус мог появиться не в Китае. 

Организация еще не обнародовала доклад, однако с его содержанием ознакомились журналисты The Wall Street Journal

В докладе идет речь о том, что специалисты не смогли установить откуда и каким образом в Ухане появился коронавирус. Помимо того, высказывается предположение, что городской рынок не был источником инфекции, но мог сыграть определенную роль в его распространении. 

В связи с этим эксперты рекомендуют проверить другие китайские рынки. Также специалисты посоветовали провести более тщательный анализ данных больниц Китая и образцов крови, полученных до декабря 2019 года.

Помимо того в ВОЗ заявили о необходимости проверок зооферм, чтобы понять, как коронавирус передался от животных к человеку. 

Издание подчеркивает, что власти Китая уже продвигали теорию о том, что SARS-CoV-2 зародился где-то в другой стране, однако это предположение встретило сопротивление в США и других странах Запада. 

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ отвергли теорию о том, что коронавирус просочился из лаборатории в Китае.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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