Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу

Группа специалистов ВОЗ, после возвращения из китайского города Ухань, обнародовала доклад, в котором не исключается, что коронавирус мог появиться не в Китае.

Организация еще не обнародовала доклад, однако с его содержанием ознакомились журналисты The Wall Street Journal.

В докладе идет речь о том, что специалисты не смогли установить откуда и каким образом в Ухане появился коронавирус. Помимо того, высказывается предположение, что городской рынок не был источником инфекции, но мог сыграть определенную роль в его распространении.

В связи с этим эксперты рекомендуют проверить другие китайские рынки. Также специалисты посоветовали провести более тщательный анализ данных больниц Китая и образцов крови, полученных до декабря 2019 года.

Помимо того в ВОЗ заявили о необходимости проверок зооферм, чтобы понять, как коронавирус передался от животных к человеку.

Издание подчеркивает, что власти Китая уже продвигали теорию о том, что SARS-CoV-2 зародился где-то в другой стране, однако это предположение встретило сопротивление в США и других странах Запада.

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ отвергли теорию о том, что коронавирус просочился из лаборатории в Китае.