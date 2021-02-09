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Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус

Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter Peter Ben Embarek

Международные эксперты, исследующие происхождение Covid-19, почти отвергли теорию о том, что вирус поступил из лаборатории в Китае.

Питер Бен Эмбарек, глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвал "крайне маловероятным", что вирус просочился из лаборатории в городе Ухань. Он сказал, что для определения источника вируса необходимы дополнительные работы, пишет BBC.

Комментарии были сделаны по завершении совместной миссии ВОЗ и Китая. Эмбарек заявил, что расследование дало новую информацию, но не изменило кардинально картину вспышки. Отмечается, что, скорее всего, вирус произошел от животных до того, как распространился среди людей, но они не знают, как это отследить.

Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики

Эксперт Комиссии здравоохранения Китая Лян Ваньнянь дополнил, что Covid-19 мог быть в других регионах до того, как был обнаружен в Ухане.

Миссия ВОЗ началась в январе, после нескольких месяцев переговоров с Пекином. Визит экспертов находился под пристальным контролем властей Китая.

Как выглядит рынок в Ухане через год после обнаружения COVID-19 (фото)

Напомним, что Ухань в центральной китайской провинции Хубэй - первое место в мире, где был обнаружен вирус. С тех пор во всем мире зарегистрировано более 106 миллионов случаев заболевания и 2,3 миллиона смертей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Китай, ВОЗ, Ухань, Коронавирус, Covid-19, Питер Бен Эмбарек.
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