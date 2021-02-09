Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус

Международные эксперты, исследующие происхождение Covid-19, почти отвергли теорию о том, что вирус поступил из лаборатории в Китае.

Питер Бен Эмбарек, глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвал "крайне маловероятным", что вирус просочился из лаборатории в городе Ухань. Он сказал, что для определения источника вируса необходимы дополнительные работы, пишет BBC.

Комментарии были сделаны по завершении совместной миссии ВОЗ и Китая. Эмбарек заявил, что расследование дало новую информацию, но не изменило кардинально картину вспышки. Отмечается, что, скорее всего, вирус произошел от животных до того, как распространился среди людей, но они не знают, как это отследить.

Эксперт Комиссии здравоохранения Китая Лян Ваньнянь дополнил, что Covid-19 мог быть в других регионах до того, как был обнаружен в Ухане.

Миссия ВОЗ началась в январе, после нескольких месяцев переговоров с Пекином. Визит экспертов находился под пристальным контролем властей Китая.

Напомним, что Ухань в центральной китайской провинции Хубэй - первое место в мире, где был обнаружен вирус. С тех пор во всем мире зарегистрировано более 106 миллионов случаев заболевания и 2,3 миллиона смертей.