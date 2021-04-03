Случайность или побочный эффект? В Британии после вакцинации средством AstraZeneca умерли семь человек

В Великобритании семь человек умерли от возникновения тромбов после вакцинации средством AstraZeneca.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Всего из 18 миллионов человек, вакцинированных этим препаратом, подобные сгустки были обнаружены у 30 человек.

В Управлении отметили, что пока остается неясным, является ли возникновение тромбов случайностью или это действительно побочный эффект вакцины.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что преимущества от вакцинации "превышают любые риски", а потому призывают людей не отказываться от вакцинации, когда им дают такую возможность.

Издание отмечает, что даже если причиной смерти была вакцина (что не доказано), то это все равно 1 летальный случай на 2,5 миллиона. Но если бы 2,5 миллиона людей в возрасте 60+ лет заразились коронавирусом, то согласно статистике, жертв среди них было бы около 50 тысяч. Для людей в возрасте около 40 лет, показатель смертности достиг бы отметки в 2,5 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Украине за предыдущие сутки впервые за все время пандемии было зафиксировано более 20 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.