В Турции изобрели волокно, убивающее коронавирус за полчаса

Турецкая компания Aksa Akrilik разработала специальное волокно, которое за полчаса "снижает жизнеспособность коронавируса на 97,4%".

Об этом пишет DAILY SABAH.

Волокно получило название "Everfresh", его секрет заключается в том, что оно создано на основе цинка, который, по заявлению компании, обладает антимикробными свойствами.

Материал будет использоваться для производства защитных масок, но его также можно будет применять для пошива одежды.

По словам представителей компании, использование подобной ткани будет особенно полезно в публичных местах, вроде общежитий, отелей или мечетей.

Противовирусные свойства изделия не утрачиваются со временем, а значит продукты из этой ткани смогут уничтожать вирусы на протяжении многих лет.

Как сообщалось ранее, исследования показали, что содержащие коронавирус частицы, попадая на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней. В таком виде SARS-CoV-2 сохраняет активность от нескольких часов до нескольких дней.