Телескоп Hubble сделал впечатляющее фото галактики, находящейся в 100 млн световых лет от Земли

Ученые смогли сделать фото галактики NGC 4603 крупным планом. Объект расположен на дистанции более ста миллионов световых лет от созвездия Кентавтра.

Кадры, сделанные телескопом, выложили на портале обсерватории Hubble.

На снимке можно разглядеть линии синих молодых звезд. Они создают условную обвертку этой галактики. Так же на кадрах присутствуют красно-коричневые полутона из густых туч космической пыли.

Ранее за этой галактикой и процессами в ней уже велось наблюдение Hubble. Ученые изучали особый класс звезд, известных как переменные цефеиды. Эти объекты меняют свою яркость свечения в зависимости от определенного периода. Это дало возможность астрономам научиться давать точные координаты, как далеко они находятся от Земли. Измерение расстояний от переменных цефеид является ключом к измерению дальних расстояний во Вселенной.

Напомним, американцы назвали дату первого полета над планетой Марс в исполнении вертолета NASA. Высадка дрона на Красной планете запланирована в ближайшие дни. Скоро видео этого полета облетит весь Земной шар.