В Чили описали новый вид динозавров из мелового периода (фото)

В Чили описали новый вид динозавров из рода титанозавров.

Об этом сообщает издание RTVE.

Животное получило имя "араккар ликанантай" (Arackar licanantay), что переводится с языка кунсо, как "Атакамские кости". Он проживал на территории нынешней пустыни Атакамы 80 - 66 миллионов лет назад.

Как и другие зауроподы, этот динозавр имел маленькую голову, длинную шею и хвост и питался растительностью.

Найденные останки принадлежали молодому животному, достигавшему в дину 6,3 метра. Предполагается, что взрослые особи могли достигать размеров в 8 метров.

Вид описали по бедренной, плечевой, седалищной костям и позвоночным элементам шеи и спины. Этот набор является одним из наиболее полных окаменелостей титанозавров, найденных на западной окраине Южной Америки.

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