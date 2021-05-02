Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать

В экваториальной области Солнца образовалась дыра, из которой в сторону Земли выбросило поток частиц.

Как сообщает Express, поток частиц движется к нашей планете на скорости около 500 км в секунду и достигнет Земли, оказавшейся на его пути, в воскресенье, 2 мая.

Специалисты оценили его, как шторм класса G1. Для жителей голубой планеты он может обернуться "слабыми колебаниям электросети" и "незначительным влиянием на работу спутников".

Издание отмечает, что Солнце выпускает сильную вспышку в среднем через каждые 25 лет. Последняя таковая произошла в 1989 году и тогда она "положила" энергосеть канадского Квебека.

Как сообщалось ранее, один из самых потенциально опасных для Земли астероидов Апофис на ближайшие сотню лет покинул список космических угроз для нашей планеты.