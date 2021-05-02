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Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать

Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В экваториальной области Солнца образовалась дыра, из которой в сторону Земли выбросило поток частиц. 

Как сообщает Express, поток частиц движется к нашей планете на скорости около 500 км в секунду и достигнет Земли, оказавшейся на его пути, в воскресенье, 2 мая.  

Специалисты оценили его, как шторм класса G1. Для жителей голубой планеты он может обернуться "слабыми колебаниям электросети" и "незначительным влиянием на работу спутников". 

Издание отмечает, что Солнце выпускает сильную вспышку в среднем через каждые 25 лет. Последняя таковая произошла в 1989 году и тогда она "положила" энергосеть канадского Квебека. 

Как сообщалось ранее, один из самых потенциально опасных для Земли астероидов Апофис на ближайшие сотню лет покинул список космических угроз для нашей планеты.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Земля, Космос, Солнце.
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