Ученые выявили новый штамм коронавируса – гибрид индийского и британского

Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию коронавируса, которая является гибридом индийского и британского штаммов.

Об этом 29 мая сообщил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг.

По данным Минздрава страны, новый вид вируса более заразен и легко передается. Предположительно именно его появление привело к резкому росту числа заболевших во Вьетнаме.

Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Вьетнаме коронавирусом заболели более 6 500 человек и умерли 47 граждан. Также в стране организовали вакцинацию в рамках которой привили более миллиона людей.

Отметим, впервые мутация "короны" появилась вв Британии в конце 2020 года. Тогда специалисты установили, что штамм не усугубляет течение болезни, но повышает ее заразность.

В свою очередь в Индии новая мутация вируса привела к катастрофе из-за резкого роста смертности и заболеваемости. В мае в стране ежедневно заболевали около 400 000 человек.

Напомним, что 27 мая в США одобрили применение экспериментального лекарства Sotrovimab (VIR-7831) от COVID-19.