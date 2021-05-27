Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат

В США разрешили применение экспериментального лекарства Sotrovimab (VIR-7831) от COVID-19.

Как сообщает Reuters, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило экстренное применение препарата для лечения коронавируса от британской компании GSK (GlaxoSmithKline) и американской фирмы Vir Biotechnology.

Согласно опубликованному сообщению, Сотровимаб будет применяться только для лечения взрослых и подростков от 12 лет, вес которых превышает 40 килограммов, если у них заболевание протекает в легкой или средней форме. При этом лечить им пациентов, которые госпитализированы с вирусом или нуждаются в кислородной терапии, запрещается.

Следует отметить, что данное лекарство относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией.

Отмечается, что клинические испытания препарата все еще продолжаются.

Напомним, как писал "Телеграф", немецкие ученые считают, что людям придется повторно сделать прививки от коронавируса, так как у COVID-19 постоянно появляются новые мутации и старые вакцины попросту будут не эффективны против них.