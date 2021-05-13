Миллион за прививку: в США придумали эффективный способ ускорить темпы вакцинации

В штате Огайо в США для увеличения числа прививок запустили лотерею для вакцинированных, 5 победителей которой получат 1 млн долларов.

Об этом 13 мая сообщили BBC News.

По словам губернатора Огайо Майка ДеВайна, в лотерее примут участие только взрослые, привитые жители.

26 мая ожидается объявление результатов первого из 5 еженедельных розыгрышей.

ДеВайн отметил, что лотерею оплатят за счет федерального правительства по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в США 58,7% от взрослого населения прошли вакцинацию.

В связи с сокращением числа вакцинаций в Огайо предлагают лотерею и для людей до 18 лет. Но вместо 1 миллиона долларов, там можно выиграть всю стипендию за 4 года для обучения в одном из университетов штата Огайо.

Напомним, что 12 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус прошел вакцинацию от COVID-19.