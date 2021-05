"Вакцины спасают жизни": глава ВООЗ сделал прививку от коронавируса (фото)

12 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус привился от коронавируса.

Об этом 12 мая он сообщил в своем микроблоге в Твиттере.

"Сегодня моя очередь делать прививку от COVID-19", — написал он.

Глава ВОЗ также отметил, что вакцины против инфекции следует распространить по всем странам мира как можно скорее.

"Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", — призвал он.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

Glad to have the opportunity on #InternationalNursesDay to thank nurses at @Hopitaux_unige who have been working throughout the #COVID19 pandemic. My thanks, admiration and respect for all nurses all over the world. #SupportHealthCareWorkers pic.twitter.com/VCGUA8DM2y — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

I also visited the @Hopitaux_unige #COVID19 unit that was established as virus transmission spiked in Geneva, . I saluted the nurses, doctors and other staff whose tireless work saved and comforted hundreds of patients. #SupportHealthCareWorkers #InternationalNursesDay pic.twitter.com/ZgbONxzuzm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

