Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
"Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
Стало известно, кто займет кресло главного санврача Украины вместо Ляшко
Стало известно, кто займет кресло главного санврача Украины вместо Ляшко
В мусорном контейнере Ивано-Франковска нашли новорожденное дитя: первые сутки его жизнь висела на волоске
В мусорном контейнере Ивано-Франковска нашли новорожденное дитя: первые сутки его жизнь висела на волоске
"Однажды нам сообщили, что женщина нашла змею на 7 этаже в квартире": кто спасает от змей в городе?
"Однажды нам сообщили, что женщина нашла змею на 7 этаже в квартире": кто спасает от змей в городе?

Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
07:33 Сегодня Телеграф

Во Вьетнаме была обнаружена новая мутация индийского и британского штаммов коронавируса, которая может быстро распространиться по воздуху.

Об этом 29 мая сообщил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг.

По его словам, вирус сочетает в себе характеристики двух существующих версий, которые обнаружили в Индии и Британии.

Нгуен также считает, что данная мутация более переносима, чем ранее обнаруженные версии. Это смогли установить после тестов на пациентах с данной мутацией.

Пока нет доказательств, что новые штаммы "короны" могут вызвать более серьезные заболевания у большинства людей.

Отметим, во Вьетнаме в результате распространения новой мутации число случае выросло до 6,7 тысячи. Там также подтверждена смерть 47 граждан.

Напомним, что МВФ обнародовал план по преодолению пандемии коронавируса в мире и предложил на это 50 миллиардов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,240

Все по теме:

Вьетнам, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз
02 Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи
03 Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
04 "А че Колян без автомата?": сеть озадачило видео морской прогулки Путина и Лукашенко
05 Конфуз в прямом эфире: российский журналист "засветил" голую женщину на украинском телеканале (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
&quot;А че Колян без автомата?&quot;: сеть озадачило видео морской прогулки Путина и Лукашенко
"А че Колян без автомата?": сеть озадачило видео морской прогулки Путина и Лукашенко
Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
Какой праздник 30 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь