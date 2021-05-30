Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

Во Вьетнаме была обнаружена новая мутация индийского и британского штаммов коронавируса, которая может быстро распространиться по воздуху.

Об этом 29 мая сообщил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг.

По его словам, вирус сочетает в себе характеристики двух существующих версий, которые обнаружили в Индии и Британии.

Нгуен также считает, что данная мутация более переносима, чем ранее обнаруженные версии. Это смогли установить после тестов на пациентах с данной мутацией.

Пока нет доказательств, что новые штаммы "короны" могут вызвать более серьезные заболевания у большинства людей.

Отметим, во Вьетнаме в результате распространения новой мутации число случае выросло до 6,7 тысячи. Там также подтверждена смерть 47 граждан.

Напомним, что МВФ обнародовал план по преодолению пандемии коронавируса в мире и предложил на это 50 миллиардов долларов.