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Суббота, 22.05.2021
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В МВФ озвучили сумму, необходимую для окончания пандемии коронавируса

В МВФ озвучили сумму, необходимую для окончания пандемии коронавируса
04:22 Сегодня Телеграф

Международный валютный фонд обнародовал план по преодолению пандемии коронавируса в мире и предложил на это 50 миллиардов долларов (1,37 трлн грн).

Соответствующая публикация обнародована на сайте МВФ.

В плане предложено провести массовую вакцинацию не менее 40% всего населения мира до конца 2021 года и не менее 60% в первую половину 2022 года.

35 миллиардов от всей суммы будут задействованы в качестве гарантированного финансирования, остальные 15 млрд, как предполагается, поступят от правительств стран.  

МВФ ожидает, что страны с развитой экономикой потратят больше всех на реализацию этого плана. Впрочем выгода для них тоже будет выше - на них придется около 40% совокупного глобального прироста ВВП в размере 9 трлн долларов (246,88 трлн грн) и еще 1 триллиона дополнительных налоговых поступлений. 

Как сообщалось ранее, ЕС открыл границы для вакцинированных украинцев.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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МВФ, Коронавирус, Covid-19.
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