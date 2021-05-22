В МВФ озвучили сумму, необходимую для окончания пандемии коронавируса

Международный валютный фонд обнародовал план по преодолению пандемии коронавируса в мире и предложил на это 50 миллиардов долларов (1,37 трлн грн).

Соответствующая публикация обнародована на сайте МВФ.

В плане предложено провести массовую вакцинацию не менее 40% всего населения мира до конца 2021 года и не менее 60% в первую половину 2022 года.

35 миллиардов от всей суммы будут задействованы в качестве гарантированного финансирования, остальные 15 млрд, как предполагается, поступят от правительств стран.

МВФ ожидает, что страны с развитой экономикой потратят больше всех на реализацию этого плана. Впрочем выгода для них тоже будет выше - на них придется около 40% совокупного глобального прироста ВВП в размере 9 трлн долларов (246,88 трлн грн) и еще 1 триллиона дополнительных налоговых поступлений.

Как сообщалось ранее, ЕС открыл границы для вакцинированных украинцев.