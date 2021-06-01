На МКС произошло новое ЧП: первые подробности и фото

Международную космическую станцию, а именно робототехническую руку Canadarm2, повредил кусок космического мусора. Отследить его было невозможно из-за небольших размеров.
Об этом сообщает Science Alert.
Инородный предмет пробил теплоизоляцию и повредил стрелу, но МКС продолжает работать без перебоев. Впервые повреждение заметили 12 мая во время проверки.
"Canadarm2 продолжает проводить запланированные операции", - отметили канадские ученые.
Отметим, что в прошлом году МКС пришлось трижды выполнить маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.
Canadarm2 - система дистанционного манипулятора космической станции (SSRMS), разработанная CSA, - была неотъемлемой частью космической станции в течение 20 лет. Это роботизированная рука, которая помогает в обслуживании станции.
Как сообщал "Телеграф", в декабре 2020 года на МКС поломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ" российского производства. Сбой произошел в момент отключения пылесоса, которым убирали российскую часть МКС.