На МКС серьезные проблемы из-за России: выяснились детали

В субботу, 12 декабря, на борту Международной космической станции (МКС) вновь произошло ЧП, в результате которого поломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ" российского производства. Этот инцидент является шестым по счету за последнее время.

О поломке стало известно из переговоров экипажа РФ с Землей, которые передает NASA.

При этом, по словам российского космонавта Сергея Рыжикова, отказ произошел из-за низкого давления в системе и по времени совпал с отключением пылесоса, используемого для уборки на российском сегменте МКС. Многократные попытки включить "Электрон" не привели к успеху, специалисты на Земле разбираются с проблемой.

Космонавтов спасает то, что запасы кислорода имеются, в частности, как у самих российских космонавтов, так и в американском сегменте МКС, где в модуле Tranquillity находится система получения кислорода OGS.

Отметим, в российском модуле "Звезда" система четырежды отказывала только в октябре. Сообщалось о сбоях в работе "Электрона" 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 декабря.

Добавим, что российский модуль не впервые попадает в подобные ситуации с поломками. Ранее в нем обнаружили два возможных места утечки воздуха. Одно из них находилось у аппаратуры широкополосной системы связи, а второе – в районе трубопроводов.

Как сообщал "Телеграф", ранее МКС пришлось корректировать орбиту, чтобы увернуться от космического мусора.