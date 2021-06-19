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Выше жирафа: ученые открыли вид гигантских носорогов

Выше жирафа: ученые открыли вид гигантских носорогов
01:29 Сегодня Телеграф

На северо-западе Китае обнаружили новый вид древнего гигантского носорога - одного из крупнейших млекопитающих, который жил на суше 26,5 миллионов лет назад.

Как сообщает ВВС, носороги Paraceratherium linxiaense были найдены на основе окаменелостей, обнаруженных в провинции Ганьсу. 

Древние животные весили 21 тонну, что эквивалентно четырем большим африканским слонам. Интересен и тот факт, что эти звери были выше жирафов: чтобы добираться к верхушкам деревьев, его голова была на расстоянии 7 метров от земли.

Ученые говорят, что полностью сохранившийся череп и челюстная кость говорят о том, что у животного был тонкий череп, а также цепкий носовой ствол, аналогичный таковому у современного тапира.

Напомним, австралийские ученые классифицировали новый вид динозавров, как самый большой из когда-либо найденных.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Китай, Раскопки, Носорог, Окаменелости, Древние животные.
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