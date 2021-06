В Австралии ученые классифицировали новый вид динозавров-титанов "Australotitan cooperensis" (фото)

Австралийские ученые классифицировали новый вид динозавров, как самый большой из когда-либо найденных. Его обнаружили еще в 2007 году.

Об этом 8 июня сообщили BBC News.

Так, "Australotitan cooperensis" или "южный титан" вошел в топ-15 самых крупных динозавров, которые обитали в мире.

По оценкам исследователей животное было ростом до 6,5 метров и длиной 30 метров.

Сообщается, что его останки впервые нашли на ферме на юго-западе Квинсленда.

На протяжении последних 10 лет ученые работали над определением динозавра - сравнивая его кости с другими динозаврами вида "зауроподы".

Зауроподы питались растениями и имели внушительные размеры. У них были маленькие головы, очень длинные шеи, длинные хвосты и толстые, похожие на столбы ноги. Эти динозавры бродили по континенту в меловой период, примерно 92–96 млн лет назад.

Команда палеонтологов назвала динозавра "Купером" во время работы над ним в честь близлежащей к месту его нахождения реки Купер-Крик.

Ученые также сумели усыновить связь найденного ими "австралотитана" с тремя другими видами зауроподов - винтонотитаном, диамантиназавром и саванназавром.

- A huge #dinosaur whose fossils were discovered in 2006 in #Australia has been formally identified as a specimen of a new species, named Australotitan cooperensis. (AFP) pic.twitter.com/XRKoQKFfyM — Melvis (@The_Melvis) June 8, 2021

Giant dinosaur species found in Australia, among world’s largest Australotitan cooperensis was up to 30 metres long and was the largest to ever roam Australia and among the top five biggest in the world. Palaeontologists in Australia have identified a … https://t.co/huYLNPjOh3 pic.twitter.com/bbDTnIxvqw — www.AfgNews.net (@www_AfgNews_net) June 8, 2021

The discovery of an interesting “rock” on an outback grazing station in 2007, has led to Australia discovering a new giant plant-eating dinosaur, one of the biggest in the world, the Australotitan cooperensis, two storeys tall & as long as a basketball court. pic.twitter.com/Fn7QthqNlG — Matthew Pantelis (@MatthewPantelis) June 8, 2021

Напомним, что 14 мая ученые из США открыли новый вид динозавров, которые росли последовательно кольцами, как и деревья.

21 апреля в Чили описали новый вид динозавров из рода титанозавров.