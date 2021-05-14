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Росли как деревья: ученые открыли новый, необычный вид динозавров

Росли как деревья: ученые открыли новый, необычный вид динозавров
03:27 Сегодня Телеграф

Американские ученые открыли новый вид динозавров, которые росли последовательно кольцами, как и деревья.

Об этом пишет Phys.Org.

Речь идет о виде Massospondylus carinatus. У этих динозавров рост начинал активизироваться от сезона к сезону, что больше делает его похожим на дерево, чем на ребенка или другое животное.

"Это настоящее шоу. В один год они могли набрать 100 кг, а в следующем году вырастали только на 10 кг", - отметила научный сотрудник.

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Massospondylus carinatus был динозавром среднего размера, весом до 500 кг, который жил в начале юрского периода, то есть 200 млн лет назад. Он питался растениями, похожими на папоротник. Исследование предполагает, что его рост напрямую был связан с условиями окружающей среды.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Чили описали новый вид динозавров из рода титанозавров. Животное получило имя "араккар ликанантай" (Arackar licanantay), что переводится с языка кунсо, как "Атакамские кости". Он проживал на территории нынешней пустыни Атакамы 80 - 66 миллионов лет назад.  

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

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США, Ученые, Динозавры.
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