Найдены следы одного из последних динозавров: как они выглядят

Ученые обнаружили следы динозавров, бродивших по территории Великобритании около 110 миллионов лет назад. Эта находка является наиболее поздним свидетельством пребывания этих животных на территории островного государства.

Об этом пишет BBC.

Стоит отметить, что к тому времени территория Британии уже была отделена морем от остальной Европы.

Следы были обнаружены у белых скал Дувра и, как предполагается принадлежат анкилозаврам, хищным динозаврам и игуанодонтидам (предположительно орнитоподихнусу).

Находку обнаружил Филипп Хэдланд, куратор Гастингсского музея. Следы датируются ранним меловым периодом.

Открытие также примечательно тем, что по убеждению геологов, на этом месте в то время находилось море, а потому ученые называют находку "необычной".

Самый крупный из найденных следов принадлежит орнитоподихнусу, его длина 65 см, а ширина - 85 см. Животное предположительно было размером со слона.

Как сообщалось ранее, в Китае были обнаружены останки нового вида древнего гигантского носорога.