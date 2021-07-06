Хватит одного укола: ученые назвали самую эффективную вакцину при коронавирусе Дельта

Ученые назвали вакцину, которая защищает от индийского штамма коронавируса Дельта лучше других аналогов.
По информации Нeilpraxisnet, эффективнее других прививок в борьбе с новой мутацией является вакцина Johnson & Johnson. Два исследования доказали, что люди получили хороший иммунный ответ даже после одной дозы вакцины.
Также известно, что привитые Johnson & Johnson люди защищены от ковида минимум 8 месяцев.
Глава исследовательской группы J&J Матай Маммен говорит, что они наблюдают "устойчивый и особенно устойчивый постоянный клеточный иммунный ответ".
"Данные показывают, что одноразовая вакцина J&J вызывает активность нейтрализующих антител против штамма Дельта на высоком уровне", - заявили в компании.
Напомним, индийский штамм COVID-19 Дельта в разы опаснее предыдущих мутаций коронавируса, однако люди могут избежать тяжелых последствий. Об этом на своем Ютуб-канале рассказал известный педиатр, инфекционист Евгений Комаровский. Доктор объясняет, что Дельта, судя по разным исследованиям, в 5, 15, а то и 20 раз заразнее "традиционного" уханьского штамма.