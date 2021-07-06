Хватит одного укола: ученые назвали самую эффективную вакцину при коронавирусе Дельта

Ученые назвали вакцину, которая защищает от индийского штамма коронавируса Дельта лучше других аналогов.

По информации Нeilpraxisnet, эффективнее других прививок в борьбе с новой мутацией является вакцина Johnson & Johnson. Два исследования доказали, что люди получили хороший иммунный ответ даже после одной дозы вакцины.

Также известно, что привитые Johnson & Johnson люди защищены от ковида минимум 8 месяцев.

Глава исследовательской группы J&J Матай Маммен говорит, что они наблюдают "устойчивый и особенно устойчивый постоянный клеточный иммунный ответ".

"Данные показывают, что одноразовая вакцина J&J вызывает активность нейтрализующих антител против штамма Дельта на высоком уровне", - заявили в компании.

Напомним, индийский штамм COVID-19 Дельта в разы опаснее предыдущих мутаций коронавируса, однако люди могут избежать тяжелых последствий. Об этом на своем Ютуб-канале рассказал известный педиатр, инфекционист Евгений Комаровский. Доктор объясняет, что Дельта, судя по разным исследованиям, в 5, 15, а то и 20 раз заразнее "традиционного" уханьского штамма.