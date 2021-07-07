МКС в опасности: NASA бьет тревогу из-за возможного столкновения с неизвестным объектом

В аэрокосмическом агентстве США NASA заявили о потенциальной угрозе для Международной космической станции. Согласно прогнозам экспертов, уже 8 июля МКС сблизится с неизвестным объектом, и существует вероятность столкновения.

Впрочем, в Роскосмосе заявили, что данное космическое тело - всего-навсего "космический мусор". И, согласно расчетам россиян, минимальное расстояние составит 4,6 км, а вероятность столкновения – всего 3.12Е-11 (десять в минус 11-й степени).

В РФ также раскритиковали американцев за "пороговую" оценку, после которой "наступает время нервничать", и убеждены, что ничего плохого не произойдет.

И NASA, и Роскосмос продолжают наблюдения за неизвестным объектом, который летит к МКС. Предположительно, он подлетит к станции на минимальное расстояние 8 июля в 16:16 по киевскому времени.

Напомним, корабли NASA планируют отправить на Венеру - в США уже начали готовиться к сложной и длительной миссии.