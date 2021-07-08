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Ученые нашли простой способ продлить молодость у мужчин, но немногие решатся его испробовать

Ученые нашли простой способ продлить молодость у мужчин, но немногие решатся его испробовать
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Ученые нашли простой способ увеличить продолжительность жизни у мужчин. Для этого потребуются серьезные физические изменения, а именно -кастрация.

Об этом пишет издание Newshub.

Исследования ученых показали, что кастрация самцов овец задерживает старение ДНК, и те же принципы применимы и к людям.

В новом исследовании преподавателя кафедры анатомии Университета Отаго сказано, что удаление мужских гормонов у овец замедляет процесс старения. 

Для исследования ученые сначала создали "эпигенетические часы" с помощью большой выборки овец, чтобы с их помощью измерить старение ДНК. Затем исследователи посмотрели на эпигенетические часы кастрированных и некастрированных самцов и обнаружили, что их "скорость тикания" различается. Это означает, что более долгая жизнь кастрированных овец отражается в их ДНК.

В пример приводят известного барана Новой Зеландии Шрека. Который отрастил 27 килограмм шерсти и дожил до 16 лет, что намного выше среднего максимального возраста овец, который составляет десять лет. Слава Шрека объясняется тем, что он жил так долго - чего бы почти наверняка не случилось, если бы он не был кастрирован.

Хотя ученые не собираются рекомендовать мужчинам кастрироваться, но исследование может позволить фермерам определить овец, которые будут жить дольше и продуктивнее.

Отметим, ученые назвали простой способ, помогающий замедлить старение мозга.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Старение, ДНК, Овцы.
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