После долгой заминки Hubble прислал на Землю новые впечатляющие космические снимки

Космический телескоп Hubble компании NASA возобновил работу после компьютерного сбоя и продолжил исследование вселенной.

Об этом NASA сообщило на официальном сайте.

Научные исследования возобновились в субботу, 17 июля. До этого, компьютер, который управляет и координирует телескопом, внезапно остановился 13 июня. Главный компьютер не получил сигнала и перевёл Hubble в безопасный режим. Специалисты принялись анализировать ситуацией.

Основная проблема заключалась в том, что Hubble был построен в 1980-х годах, а запущен в 1990-м году. Команде пришлось привлекать сотрудников, вышедших на пенсию. Команда 30-летней давности знали все тонкости телескопа, поэтому функционирование Hubble удалось восстановить общими усилиями.

На этот раз аппарат порадовал жителей Земли снимками необычных галактик, показанных ниже.

В скором времени NASA планирует запустить в космос капсулу времени, об этом ранее сообщил "Телеграф".