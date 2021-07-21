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Дикие свиньи могут навредить не только вашему огороду, ученые нашли проблему глобальнее: подробности

Дикие свиньи могут навредить не только вашему огороду, ученые нашли проблему глобальнее: подробности
01:28 Сегодня Телеграф

Австралийские ученые из Университета Квинсленда заявляют, что рытьё земли дикими кабанами является глобальной проблемой для планеты.

Результаты исследования опубликовал журнал Global Change Biology.

Ученые установили, что информируют, что углекислый газ создаёт в атмосфере парниковый эффект. CO2 пропускает солнечные лучи на поверхность Земли, но не даёт выработанному теплу подняться в космос. Именно парниковый эффект является главным фактором, который влияет на глобальное потепление.

Исследование австралийских специалистов показало, что выделять углекислый газ могут не только люди и растения. Дело в том, что дикие свиньи ежедневно подрывают около 36 тыс. км кв. земли. Этим самым они провоцируют подземные бактерии на выработку углекислого газа из-за притока кислорода. Таким образом в атмосферу выбрасывается около 5 миллионов лишних тонн газа.

Исследователи утверждают, что проблема не была бы столь серьёзной, если бы не скорость размножения данного вида животных.

На карте видны области, в которых обитают дикие свиньи. Черным отмечена область, откуда эти животные начали распространение — ареал. 

Также, помимо выбросов в атмосферу CO2 дикие свиньи приносят много других неприятностей. Например, недавно в Запорожье кабаны устроили набег на АЭС.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 139

Все по теме:

Исследования, Экология, Глобальное потепление, дикие свиньи.
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