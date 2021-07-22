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Во льдах Тибета - ученые нашли микробов, которым почти 15 тысяч лет

Во льдах Тибета - ученые нашли микробов, которым почти 15 тысяч лет
03:34 Сегодня Телеграф Lonnie Thompson

Древних микробов и вирусы, которые их заражают нашли ученые из Университета Огайо, США. Тибетский лед, который они анализировали, насчитывает 14 400 лет и его извлекли из ледника в 2015 году. 

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Microbiome.

Ученые применили несколько новых методов анализа тибетского льда и выяснили, что микробы и вирусы происходят из почвы и растений. 

Доктор Джи-Пин Джун (Zhi-Ping Zhong) с кафедры микробиологии Университета Огайо отметил, что ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами многие вирусы откладывались во льду.

В исследовании сказано, что лед из ледников хранит информацию, в том числе микробиологическую, которая помогает раскрыть историю палеоклимата и предсказать будущее изменение климата.

Найденные микробы и фаги (вирусы) способны жить в низких температурах благодаря уникальной сигнатуре генов. Метод, который ученые использовали для обеззараживания ядер, дает возможность изучать вирусы живущие в экстремальных температурах даже на других планетах. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что кардиологи доказали пользу для здоровья от кофе. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

США, Тибет, Огайо, Микробы, Вирусы, Лёд.
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